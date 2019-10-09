Киев, , 12:11 — REGNUM Украинский политолог Дмитрий Корнейчук сегодня, 9 октября, размышляет о ноу-хау президентской партии «Слуга народа» — специальной политтехнологии самокритики, которую не использовали все предыдущие власти страны.

Эксперт обращает внимание на специально обученных и раскрученных в социальных сетях и на телевидении депутатов «Слуги народа», которые постоянно критикуют собственную политическую силу.

«Если ты не критикуешь сам себя по нужному тебе сценарию, то это делают другие. Коломойский прекрасно понимает ментальность украинцев. Они готовы терпеть, чтобы их постоянно грабили. Но при этом должны ощущать, что власть слабая. И вот-вот сама развалится из-за внутренних противоречий. А что есть показатель слабости власти? Конечно же, самокритика», — объясняет политолог.

Вместе с тем, подчеркивает Корнейчук, так называемая «самокритика» явно является манипулятивной.

«Сознательно выбираются для критики те представители власти, которых не жалко, и те вопросы, которыми власть готова пожертвовать, якобы услышав народ», — комментирует эксперт.

Он отмечает, что персона Зеленского в любом случае находится вне критики, также «самокритика» не распространяется на ключевые политические моменты — в частности, минские соглашения по урегулированию в Донбассе, снижение тарифов, бизнес-интересы, персональное наказание Порошенко и так далее.

ИА REGNUM напоминает, что партия Зеленского «Слуга народа» имеет монобольшинство в парламенте нынешнего созыва. Вместе с тем, за сентябрь уже было несколько голосований, когда депутаты президентской силы не смогли утвердить ряд решений, а также публично критиковали друг друга.