Рига, , 12:09 — REGNUM В Латвии в октябре посольство РФ будет широко отмечать 75-летие освобождения Риги и всей страны от фашистов. Об этом сообщил российский посол в Латвии Евгений Лукьянов.

«Такое поистине знаменательное событие, как освобождение ещё одной из прибалтийских республик и её столицы от коричневой чумы, вписывается в контекст примечательных дат Великой Отечественной и Второй мировой войны», — приводит ТАСС слова дипломата.

Так, в республике уже состоялись памятные мероприятия, приуроченные к этой дате. 29 сентября их провели на территории бывшего концентрационного лагеря Саласпилс. Также на текущей неделе состоятся возложения цветов и венков на отдельных воинских захоронениях в окрестностях Риги, в других городах Латвии. В них примут участие представители ветеранских и общественных организаций, сотрудники посольства, генеральных консульств Российской Федерации в Лиепае и Даугавпилсе.

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В Риге памятные мероприятия начнутся 13 октября с возложения венков и цветов к памятнику воинам-освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года МИД Латвии высказал временно поверенному в делах РФ в Латвии Вадиму Васильеву критику с осуждением намерения Москвы устроить 12 октября салют в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских войск. Во внешнеполитическом ведомстве прибалтийской республики считают данную инициативу неприемлемой и «недружественным поступком».

В дипмисии заявили, что Латвия «категорически осуждает попытки России в последнее время оправдать совместно совершенные Сталиным и Гитлером преступления, в том числе заключение пакта Молотова — Риббентропа».

Напомним, от немецких захватчиков Рига была освобождена вечером 13 октября 1944 года. Освобождение Прибалтики — это большая операция, в которой участвовало несколько фронтов, из них — три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Краснознаменного Балтийского флота. В ходе этого наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва. Из 59 немецких дивизий было разбито 29, а 30 ушли в Курляндию.