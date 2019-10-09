Багдад, , 12:14 — REGNUM Министерство обороны Ирака отменило состояние полной максимальной боевой готовности в иракской армии из-за того, что ситуация в стране нормализовалась. Об этом 9 октября сообщается в специальном заявлении военного ведомства Ирака.

«Состояние высшей готовности в воинских частях прекращено», — говорится в заявлении пресс-службы.

Также в нём отмечается, что причиной данной отмены стала стабилизация ситуации «в области безопасности во всех провинциях Ирака».

Отметим, состояние максимальной боевой готовности было введено в армии Ирака после того, как 2 октября в Багдаде и ряде южных провинций Ирака начались массовые антиправительственные выступления. Позднее в Багдаде был также введён комендантский час.

Читайте также: Госсекретарь США призвал власти Ирака удовлетворить жалобы протестующих