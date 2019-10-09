Страсбург, Франция, , 12:02 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал власти России ответственными за нарушение права на свободу выражения мнения в деле ростовской журналистки Елены Н. Суд присудил ей более 3 тыс. евро.

В 2007 году суд в России удовлетворил исковое заявление к Н. и редакции её газеты «Частная лавочка» от бывшего мэра Новочеркасска Анатолия В.Поводом для обращение в суд стала публикация не приглянувшегося градоначальнику интервью атамана Международного Союза общественных объединений «Всевеликое Войско Донское» Николая Козицына, сообщает «Новая газета».

Россию обязали выплатить женщине 3 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда, 850 евро — в качестве компенсации судебных издержек и расходов. Журналистка не дожила до этого решения — она скончалась в январе 2019 года.