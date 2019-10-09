Аруша, Танзания, , 12:03 — REGNUM Министры туризма и окружающей среды стран-членов Содружества развития Юга Африки (САДК) совместно с главами туристических организаций и представителями национальных парков проведут саммит в Аруше. Его основной повесткой станет развитие сферы туризма и охраны окружающей среды в странах-участницах. Об этом сообщает газета Mwananchi.

По словам губернатора области Аруша Мришо Гамбо, мероприятие будет проходить с 18 по 25 октября 2019 года.

«Этот саммит предоставит нашей области огромный потенциал, мы благодарим центральное правительство и верим, что мероприятие откроет новые экономические возможности жителям Аруши», — заявил Гамбо, сопровождаемый генеральным секретарем министерства природных ресурсов и туризма Танзании Адольфом Мкендой.

Гамбо отметил, что в саммите примут участие 200 иностранных гостей и 300 граждан Танзании.

Он добавил, что для того, чтобы обеспечить успешное проведение саммита, он встретился с владельцами отелей и транспортных компаний, чтобы разработать подробный план приема делегатов.

Со своей стороны, Мкенда заявил, что помимо посещения саммита в программу будет включена возможность посетить национальные парки Танзании, которые являются национальной гордостью и главной достопримечательностью страны.