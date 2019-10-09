Москва, , 11:59 — REGNUM Гражданам России не дадут спокойно жить в мире из-за большой территории страны и изобилия её ресурсов. Об этом 9 октября заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на молодёжном форуме в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Просторы России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы были первой-второй державой мира, сейчас боремся за то, чтобы остаться в пятёрке. Без этого у нас не будет будущего по той простой причине, что нам принадлежит 15% территории планеты, 30% стратегических ресурсов, половина чистой пресной воды, половина хвойных лесов и треть чернозёмов. Вам никто не даст спокойно жить в этом мире, при условии, что ресурсов уже давно далеко не хватает всем», — обратился лидер коммунистов к участникам форума.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец призвала отыскать молодых людей, которые не занимаются спортом, и убедить их в важности этих занятий.

Читайте ранее в этом сюжете: Голодец просит найти 13% молодёжи, которая не занимается спортом