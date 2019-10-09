Кито, , 12:08 — REGNUM Участники протестов в Эквадоре согласны на международное посредничество для урегулирования политического кризиса в стране и в настоящее время уже ведут переговоры с представителями ООН в Эквадоре. Об этом 9 октября рассказал один из лидеров акций протеста в Эквадоре, представитель Конфедерации индейских народов Эквадора Яку Перес.

«Мы сформировали комиссию, которая ведет переговоры с ООН и ищет выход из сложившейся ситуации», — цитирует Яку Переса газета El Comercio.

При этом уточняется, что протестующие потребовали у правительства вернуть субсидии на топливо «в качестве условия начала диалога».

Отметим, ранее пресс-служба эквадорского МИД сообщила, что власти Эквадора заявили в ООН о готовности принять помощь в урегулировании ситуации с протестами в стране.

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