Джакарта, , 11:51 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что в настоящее время государство продолжает использовать возможности торговой войны между Соединенными Штатами (США) и Китаем, сообщает Kompas.

По его словам, правительство продолжает работать над заключением торговых соглашений со странами, вовлеченными в торговую войну между США и Китаем.

Издание отмечает, что Индонезия является единственной страной в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая проигрывает по сравнению с другими странами в использовании последствий торговой войны между США и Китаем. Многие компании из Китая выбирают другие страны, а не Индонезию, чтобы переместить свой бизнес.

В первой половине 2019 года объемы прямых иностранных инвестиций во Вьетнаме подскочили на 211%. Не только Вьетнам, но и Малайзия зафиксировала рост инвестиций из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности Индонезии Аирлагга Хартарто заявил, что в условиях торговой войны между США и Китаем страна «получила шанс».

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