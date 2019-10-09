Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Телефонный разговор президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского был «сумасшедшим» и «пугающим», сообщает The New York Times со ссылкой на чиновника Белого дома.

Отмечается, что сразу после телефонного разговора, который состоялся 25 июля, один из чиновников Белого дома сообщил осведомителю Конгресса о возможных негативных последствиях.

Речь идет о том, что американский лидер нарушил закон, требуя от президента другой страны начать расследование в отношении гражданина США и руководствуясь при этом личными целями.

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По словам осведомителя Конгресса, его собеседника после телефонного звонка Трампа немного трясло. Также он назвал переговоры лидеров двух стран безумием.

Как сообщало ИА REGNUM, в США инициирована процедура импичмент Дональда Трампа на основании подозрений в том, что он якобы добивался от своего украинского партнёра Владимира Зеленского расследования действий сына экс-госсекретаря Джозефа Байдена в обмен на оказание Украине финансовой и военной помощи.

Стенограмма телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся ещё в июле 2019 года, была опубликована Белым домом 25 сентября после скандальной утечки беседы двух лидеров.

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