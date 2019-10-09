Женева, Швейцария, , 11:43 — REGNUM В Женеве стартовал 49-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье с участием представителей Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии, а также наблюдателей от ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Об этом 9 октября сообщает ТАСС.

Российскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. Во главе грузинской делегации заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия. Абхазию представляет глава МИД республики Даур Кове, интересы Южной Осетии в Женеве отстаивает полномочный представитель президента республики по постконфликтному урегулированию Мурат Джиоев.

Российская сторона ранее заявляла о намерении обсудить складывающуюся ситуацию на границе Южной Осетии и Грузии. Грузинская делегация планирует поднять вопрос о выполнении шестипунктного соглашения, а также обсудить происходящее на «оккупированных территориях и вдоль оккупационной линии». Мурат Джиоев намерен требовать снятия незаконного грузинского блокпоста, поставленного грузинскими службами в конце августа вблизи югоосетинского села Уиста (Цнелис).

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной площадкой для диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В переговорах также принимают участие представители России, США, сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель дискуссий — достижение соглашения о неприменении силы между Цхинвалом и Тбилиси, Сухумом и Тбилиси.

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