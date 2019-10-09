Джакарта, , 11:31 — REGNUM В Индонезии нескольким сотрудникам полиции получили дисциплинарные взыскания после применения насилия к демонстрантам во время акций протеста, сообщает 9 октября Jakarta Post.

Отмечается, что министерство внутренних дел Индонезии отказалось квалифицировать действия сотрудников полиции как уголовно преследуемые деяния.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста начались в Индонезии 24 сентября. Студенты вышли протестовать против рассматриваемых в парламенте законопроектов. Митинги в итоге переросли в беспорядки. В результате были задержаны почти 1,5 тыс. человек.

Обвинения были выдвинуты в отношении 380 человек, из них под стражей остаются 179. Задержанным вменяется распространение ложных данных, ношение холодного оружия и вандализм в полицейских участках.

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