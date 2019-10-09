Нур-Султан, , 11:47 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров не согласен с утверждением, что Организация Объединённых Наций (ООН) превратилась всего лишь в трибуну для громких выступлений. Свое мнение по этому вопросу он высказал 9 октября на пресс-конференции по итогам встречи с новым главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане.

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я с этим утверждением не согласен», — заявил Сергей Лавров в ответ на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Также глава МИД России напомнил, что ООН является сложным механизмом, в котором участвуют 193 государства и задача которого — выработка приемлемых для этих стран подходов к глобальным проблемам.

Кроме этого, глава внешнеполитического российского ведомства отметил, что даже в одном правительстве бывает непросто договориться между различными ведомствами и министерствами, а тут все мировые страны.

«Поэтому я бы предостерег от каких-то панических настроений в отношении судьбы ООН», — подчеркнул Лавров.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России на встрече со своим казахским коллегой в Нур-Султане заявил, что отношения между Россией и Казахстаном носят стратегический и союзнический характер.