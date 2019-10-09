Вильнюс, , 11:28 — REGNUM Департамент миграции Литвы чаще всего лишает литовских видов на жительство граждан Украины, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 октября. Из данных литовской миграционной службы следует, что до 25 сентября 2019 года 1807 граждан Украины были лишены литовских видов на жительство. На втором месте — граждане Белоруссии (1191 решение о лишении статуса), на третьем — граждане России (190 упразднённых видов на жительство). Вид на жительство упразднили также у 54 граждан Индии, 51 граждан Молдавии, 27 граждан Китая, 22 граждан Грузии.

В 2018 году литовского вида на жительство лишились 2049 граждан Украины и 1167 граждан Белоруссии.

Напомним, ранее в Литве сообщили о лишении вида на жительство российского исполнителя Василия Вакуленко, известного под сценическим псевдонимом Баста. Его в Литве обвинили в фиктивной коммерческой деятельности.

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