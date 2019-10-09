Виталий Мутко рассказывает, что будет с жильём в России – трансляция

Сегодня, 9 октября, на «правительственный час» в Госдуму приглашен вице-премьер Виталий Мутко. Он расскажет депутатам о мерах правительства РФ по реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В России отмечается рост строительства, однако парламентариев будет интересовать решение проблем дольщиков, снижение ставок по ипотеке, расселение ветхого и аварийного жилья и так далее.

Ответы Мутко на актуальные вопросы о — в трансляции ИА REGNUM.