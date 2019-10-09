Дублин, 9 октября 2019, 11:20 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар рассказал о существующих противоречиях между Евросоюзом и Великобританией по поводу Brexit, об этом 9 октября сообщает телекомпания RTE.
Несмотря на то, что до решающего саммита содружества, на котором должна решиться судьба соглашения, остается неделя, Ирландия по-прежнему не может принять текущие условия, сказал он.
Ирландия особенно переживает за судьбу соглашения Лондона с Брюсселем, так как после выхода Великобритании из содружества потеряет единственную сухопутную границу, связывающую ее с ЕС, что значительно осложнит ее экономическое положение.
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