Дублин, , 11:20 — REGNUM Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар рассказал о существующих противоречиях между Евросоюзом и Великобританией по поводу Brexit, об этом 9 октября сообщает телекомпания RTE.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

Несмотря на то, что до решающего саммита содружества, на котором должна решиться судьба соглашения, остается неделя, Ирландия по-прежнему не может принять текущие условия, сказал он.

Ирландия особенно переживает за судьбу соглашения Лондона с Брюсселем, так как после выхода Великобритании из содружества потеряет единственную сухопутную границу, связывающую ее с ЕС, что значительно осложнит ее экономическое положение.

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