Москва, , 11:16 — REGNUM Публикация американского издания The New York Times о существовании в России секретного подразделения для дестабилизации ситуации в Европе не имеет отношения к реальности, заявил 9 октября член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР).

«Сложно придумать более захватывающий сценарий для фантастического боевика. Абсурд, лишенный всякого здравого смысла», — цитирует ТАСС Лугового.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в службах безопасности написала, что подразделение ГРУ под номером 29 155 провернуло ряд операций, чтобы «дестабилизировать Европу». Это подразделение источник в западных спецслужбах назвал «элитным».

Издание сообщило и место тренировок «элитного подразделения» — специальный центр в восточной части российской столицы.

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