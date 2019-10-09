Дамаск, , 11:08 — REGNUM Коалиция «Силы демократической Сирии» (СДС) объявила о всеобщей трёхдневной мобилизации после того, как Анкара подтвердила совё намерение «в ближайшие часы» начать военную операцию на севере Сирии. Об этом 9 октября сообщает телеканал Al Arabiya.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Турции Реждепа Тайипа Эрдогана Фахреттин Алтун заявил, что турецкие войска «в ближайшее время» перейдут границу с Сирией и начнут наступление. По его словам, Анкара будет вынуждена «не дать помешать» курдским подразделениям своей борьбе против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В качестве альтернативного варианта Алтун предложил курдам просто сбежать из региона, где будут вестись боевые действия.

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Добавим, что командующий вооруженными силами коалиции СДС Мазлум Кобани подчеркнул, что курдские отряды готовы принять бой с турецкими войсками, если те начнут вторжение на север Сирии. По его словам, курды уже воюют семь лет и готовы продолжать войну еще столько же.

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