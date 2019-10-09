Махачкала, , 11:06 — REGNUM Новый помощник появился у заместителя председателя правительства Дагестана Рамазана Джафарова. На эту должность распоряжением премьер-министра республики Артёма Здунова назначена Патимат Куппинская. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

Известно, что в августе 2014 года Куппинская была назначена помощником вице-премьера Дагестана Гасана Идрисова, который был уволен в ноябре 2018 года в связи с выходом на пенсию. После этого она работала консультантом организационно-проектного управления администрации главы и правительства Дагестана.

Ещё одним распоряжением Артём Здунов перевел замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Ибрагима Багдуева на должность статс-секретаря — заместителя министра.

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