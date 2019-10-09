Нур-Султан, , 11:11 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что новое руководство Украины, которые пришло к власти после победы на выборах президента Владимира Зеленского, обеспечит выполнение Минских соглашений. Об этом он заявил 9 октября после завершения переговоров в Нур-Султане с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди, передает ТАСС.

Как рассказал глава российского дипломатического ведомства, Минские соглашения он обсудил в беседе с казахским коллегой. Лавров отметил, что им нет альтернативы.

«Мы очень рассчитываем, что новое правительство Украины будет из этого исходить и что будет обеспечена последовательность действий, которые должны вписываться в заявленную президентом Зеленским логику выполнения этого важнейшего документа», — заявил глава МИД России.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября Киев согласовал условия «формулы Штайнмайера». Они должны сдвинуть с мертвой точки реализацию Минских соглашений, которые были согласованы в феврале 2015 года предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.