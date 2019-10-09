Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM Постоянную парламентскую комиссию по образованию, культуре и науке Петербурга отдали бывшему чиновнику из спорткомитета Смольного, единороссу Юрию Авдееву. Такое решение приняли депутаты ЗакСа на пленарном заседании 9 октября, передает корреспондент ИА ИА REGNUM.

Ранее комиссию возглавлял депутат от «Партии роста» Максим Резник, но он попросил спикера Вячеслава Макарова («Единая Россия») освободить его от должности после публичного спора с ним об участии в митингах.

Депутаты удовлетворили просьбу Резника, новым председателем выбрали Юрия Авдеева. Он около двадцати лет работал тренером по вольной борьбе, а в «нулевых» и 2010-х с перерывами возглавлял комитет по физкультуре и спорту в Смольном.

Напомним, 2 октября главный единоросс Петербурга Вячеслав Макаров с трибуны Мариинского дворца обрушился с критикой в адрес парламентской и непарламентской оппозиции, включая лично Резника, так как он участвовал в санкционированной столичной акции за освобождения фигурантов «московского дела».

«Ну не может председатель комиссии по культуре, образованию и науке зажигать на митинге с Навальным. Вы что, коллеги из оппозиции, стремитесь к нам сюда протестную повестку перенести из Москвы? Зачем это делать? Город Санкт-Петербург живет и жил спокойно все эти годы. Зачем колыхать и телебонить то, что нельзя делать?» — произнес тогда Макаров.

В рамках того же заседания Резник ответил Макарову с трибуны, объявив, что «проблема не в том, кто где зажигает, а в том, что в нашей стране есть политические заключенные». «И это позор. Позор страны. И любой честный человек должен бороться, чтобы такого позора в нашей стране не было», — сказал Резник.

Позднее он написал заявление, требуя освободить его от должности главы комиссии, заявив, что решил, что его поставили перед выбором — должность или политическая позиция.