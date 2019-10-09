Сеул, , 10:59 — REGNUM За четыре года совместных учений США и Южной Кореи южнокорейское правительство потратило на свою армию 10,2 млрд вон (~$8,5 млн). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства национальной обороны.

Солдаты южнокорейской армии

Согласно опубликованным данным, в данную сумму вошли расходы на питание и оплата труда солдат и военнослужащих, принимавших участие в учениях.

Известно, что на учения, прошедшие с 7 по 17 марта 2016 года, правительство Южной Кореи выделило 2,2 млрд вон (~$1,83 млн), с 22 августа по 2 сентября 2016 гола — 2,1 млрд вон (~$1,75 млн), с 13 по 23 марта 2017 года — 1,8 млрд вон (~$1,5 млн), с 21 по 31 августа 2017 года — 1,7 млрд вон (~$1,41), с 23 апреля по 3 мая 2018 года — 1,26 млрд вон (~$1,05 млн), с 4 по 12 марта текущего года — 1,16 млрд вон (~$968 тыс.).

Стоит отметить, что расходы правительства США не известны, однако по оценкам специалистов, они будут в два — четыре раза больше, чем у Южной Кореи.