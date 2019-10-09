Люксембург, , 10:58 — REGNUM Эстония не будет принимать беженцев из стран Африки, поскольку в стране много мигрантов с Украины, заявил глава МВД Эстонии Март Хельме на встрече в Люксембурге, сообщила 9 октября Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр отметил, что для эстонских властей являются проблемой мигранты из бывших республик СССР:

«Если посмотреть, то ходатайствующих об убежище прибывает к нам больше всего не с Ближнего Востока или Африки, а с Украины. На втором месте Грузия, затем Молдавия и только потом Афганистан и подобные страны», — рассказал он.

Хельме отметил, что украинские мигранты предпочитают интегрироваться в русскоязычную общину Эстонии.

«Украинцы скорее интегрируются в русскоязычную общину, и для нас это культурная и демографическая проблема… А если мы начнём открывать еще второй и третий фронт, принимать из Латинской Америки, Венесуэлы, Ближнего Востока и ещё из западно-африканских стран к югу от Сахары, то нам сил не хватит», — добавил он.

Хельме подчеркнул, что пока Консервативная партия Эстонии входит в правительство, страна не будет принимать иммигрантов.

Напомним, ранее в Эстонии детей украинских мигрантов начали отчислять из детских садов и школ, мотивируя это тем, что государство не может финансировать обучение детей нелегалов.

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