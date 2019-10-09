Сухум, , 10:55 — REGNUM 9 октября президент Абхазии Рауль Хаджимба возложил цветы к мемориалу первому президенту республики Владиславу Ардзинбе в селе Нижняя Эшера. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

В церемонии возложения цветов также принял участие избранный вице-президент Аслан Барциц.

Напомним, 9 октября состоится инаугурация избранного на второй срок президента Абхазии Рауля Хаджимба.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно окончательным данным ЦИК Абхазии, 8 сентября во втором туре выборов победителем стал Рауль Хаджимба, набравший 47,39% голосов избирателей (39 793). Его оппонент руководитель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния набрал немногим меньше — 46,17% голосов (38 766).

Квициния подал в Верховный суд иск с просьбой признать незаконным решение Избиркома, аргументировав свою позицию тем, что Хаджимба не набрал необходимого количества голосов, чтобы быть избранным. 20 сентября Верховный суд Абхазии отказал в удовлетворении просьбы Квицинии об отмене итогов выборов. 7 октября оппозиционер подал кассационную жалобу на решение суда первой инстанции и ходатайство отменить инаугурацию Рауля Хаджимбы.