Нур-Султан, , 10:50 — REGNUM Соединенные Штаты ведут опасную игру в ситуации с Сирией, которая может всколыхнуть весь регион Ближнего Востока, заявил 9 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Вашингтон организовывал в Сирии «квазигосударственные структуры, обеспечивали их жизнедеятельность и жизнеспособность и очень активно продвигали курдскую тему».

«Причем таким образом её продвигали, который вызывал возражение у арабских племён, традиционно проживавших на этих территориях. Это очень опасная игра», — цитирует RT Лаврова.

Глава МИД РФ добавил, что иракские курды встревожены тем, что такое, «легкое обращение с крайне деликатной темой может всколыхнуть весь регион, и этого необходимо любой ценой избежать».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию на северо-востоке Сирии в районе проживания курдов. Эрдоган также потребовал, чтобы в этом ему помогли США, признав курдские вооруженные формирования террористическими. Сирийских курды ранее пользовались поддержкой Соединенных Штатов.

Однако в Вашингтоне уже ответили Эрдогану, что никакой военной операции США проводить не будут, а президент Дональд Трамп пригрозил Анкаре стереть с лица земли турецкую экономику.

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