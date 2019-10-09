Киев, , 10:46 — REGNUM Государственным бюро расследований (ГБР) Украины открыто дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко о возможной недостоверной декларации.

«Такое дело зарегистрировано», — сообщил представитель ГБР, слова которого приводит агентство «Украинские новости».

Также он уточнил, что ещё одно уголовное дело против бывшего украинского лидера заведено по статье 366−1 Уголовного кодекса Украины («Декларирование недостоверной информации»).

Кроме этого, он рассказал, что это уголовное дело будет передано в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и что оно зарегистрировано по заявлению одного из депутатов Верховной рады.

Отметим, после поражения Петра Порошенко на выборах президента Украины весной 2019 года в отношении него было открыто свыше десяти уголовных дел. Он подозревается в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти и незаконном назначении правительства Украины в 2016 году.