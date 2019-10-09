Ереван, , 10:34 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Армении, собеседники обсудили вопросы текущей повестки и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. В частности, были затронуты вопросы расширения инвестиций и перспективы реализации конкретных проектов в будущем.

Никол Пашинян и Олег Белозеров обменялись также мнениями о возможностях сотрудничества по организации паромных грузоперевозок в Российскую Федерацию через Черное море.

Как ранее писало ИА REGNUM, ситуация с армянской «дочкой» остаётся довольно напряженной. В августе 2018 года в офисе компании «Южно-Кавказская железная дорога» провели обыски по подозрению в неуплате налогов на $19 тысяч. В ЮКЖД рассказывали, что силовики конфисковали ее документацию. Премьер-министр страны Никол Пашинян тогда говорил, что вокруг компании «происходят некоторые юридические процессы», но призывал «не делать трагедии».

В декабре 2018 года в управлении по особо важным делам Следственного комитета Армении объявили об уголовном деле против бывшего замминистра транспорта республики. По версии следствия, он скрыл злоупотребления, выявленные во время проверок «Южно-Кавказской железной дороги».

В конце того же месяца в СК республики сообщили, что расследуют деятельность ЮКЖД за десять лет, проверяя эффективность инвестиций в $226,8 млн. В компании в ответ заявили об «ангажированности» следствия.

Армянская сторона по-прежнему настаивает на правомерности расследования в отношении «Южно-Кавказской железной дороги». 16 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян ометил, что проверки в ЮКЖД проводят для защиты интересов республики, и добавил, что по этому поводу ведутся активные переговоры с российскими партнерами.

В конце сентября в прессе появилась информация о том, что государственная компания «Российские железные дороги» (РЖД) готовится разорвать соглашение с властями Армении, утверждая, что они блокируют работу ее дочернего предприятия «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД), которое управляет армянскими железными дорогами. Об этом RTVI рассказал источник, знакомый с ходом переговоров России и Армении. Информацию подтвердили в Минтрансе России.

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