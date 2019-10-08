«Кодекс об административных правонарушениях предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор. В настоящее время мы подготовили соответствующие поправки в КоАП, которые позволят уйти от этой одной из самых одиозных норм», — сообщил Чуйченко.