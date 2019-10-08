«Кодекс об административных правонарушениях предусматривает такой вид наказания, как приостановление деятельности на срок до 90 суток. Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор. В настоящее время мы подготовили соответствующие поправки в КоАП, которые позволят уйти от этой одной из самых одиозных норм», — сообщил Чуйченко.
В сфере контроля и надзора за общественным питанием «есть позитивные подвижки», заявил Чуйченко.
Разработан «компактный документ», который фактически заменяет 17 действующих документов, регулирующих сферу. Он будет действовать до 01.01.21, когда будет подготовлен окончательный СанПиН.
«Проводимая реформа контрольно-надзорной деятельности — это не косметический ремонт и не перепланировка. Это фактически создание новой регуляторной реальности», — сказал Чуйченко.
Зампред правительства Константин Чуйченко выступает с докладом по совершенствованию механизмов контрольно-надзорной деятельности
Генпрокурор Юрий Чайка рассказывает о работе, которую проводит надзорное ведомство по улучшению механизма проведения проверок предпринимателей
Орешкин рассказал, что новый портал позволит узнать о нарушениях во время проверок и получить обратную связь от проверяемых.
«Мы запустили с вами целую серию мероприятий в сфере контроля и надзора с целью создать современные требования, исключить дублирование полномочий различных органов. В этом году должен быть запущен специальный сервис «Зеркало реестра проверок», — сказал Путин. Он попросил Орешкина рассказать об этих планах.
Началось совещание президента и членов правительства РФ.