Лахор, Пакистан, , 10:32 — REGNUM Суд пакистанского Лахора принял решение о продлении срока заключения лидеру «Пакистанской мусульманской лиги» (Наваз) Раны Санауллы до 18 октября, об этом 9 октября сообщает Geo TV.

Политик обвиняется в хранении и распространении наркотиков, он был арестован 2 июля 2019 года на автостраде, где у него и были обнаружены запрещенные препараты. Санаулла отвергает предъявленные обвинения.

«Вся история с изъятием незаконных наркотических препаратов была сфальсифицирована. После просмотра записи с камер видеонаблюдения все об этом знают», — отметил адвокат подсудимого Азам Назир Тарар.

Тем не менее, суд пока не внял доводам защиты Санауллы, продлив политику тюремное заключение. Лидер «Пакистанской мусульманской лиги» считает дело политически мотивированным.

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