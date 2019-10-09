Сеул, , 10:30 — REGNUM 14 ноября в Сеуле состоится 44-е заседание Корейско-американского военного комитета (MCM). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов.

По их словам, в рамках встречи председатель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Пак Хан Ки вместе с американским коллегой Марком Милли обсудят ключевые вопросы в военно-технической сфере, в частности безопасность и боеготовность, а также передачу Сеулу оперативного контроля над войсками в военное время.

По предварительным данным, стороны также обсудят расширение структуры ООН и наращиваем ее роли на Корейском полуострове.

MCM — ежегодная встреча представителей Объединенных комитетов начальников штабов Южной Кореи и США, в рамках которой стороны обмениваются оперативными инструкциями и указаниями по обороне Республики Корея.