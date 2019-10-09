Москва, , 10:22 — REGNUM Госдума приняла решение о приостановке командировок депутатов в США. Об этом сообщила советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова в Телеграм-канале.

Россия и США

«В связи с ситуацией, которая сложилась во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в США, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены, — пишет она.

Командировки в США будут приостановлены до того времени пока официально власти США не объяснятся почему депутата Ингу Юмашеву («Единая Россия») час допрашивали ФБР в аэропорту Нью-Йорка и не принесут извинения.

В связи с этим не состоится командировка в США комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова («Справедливая Россия»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 5 октября посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа.

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») допустил отказ от командировок депутатов на территорию США.

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