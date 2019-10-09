Сингапур, , 10:15 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун договорились расширить сотрудничество в ряде областей, таких как безопасность, экономика и образование, сообщает Antara.

На встрече главы государств и их министры обсудили технические вопросы в различных областях.

«Во-первых, Индонезия приветствует рамки переговоров по контролю за воздушным пространством, которые были согласованы между двумя странами», — заявил президент Индонезии в Сингапуре.

Стороны обсудили укрепление финансового сотрудничества между центральными банками двух стран, а также договорились поощрять двустороннее сотрудничество в области инвестиций и торговли.

Индонезия и Сингапур намерены улучшить профессиональное образование, включая введение в действие политехнического института Kendal и стипендию RISING.

Наконец, страны договорились поощрять цифровую экономику в области финансовых технологий.

В ходе переговоров были подписаны два документа. Соглашение об электронном обмене данными было заключено министром финансов Индонезии Сри Мульяни и министром финансов Сингапура. Вторым соглашением стал меморандум о взаимопонимании на следующие три года между национальными архивами Индонезии и Сингапура.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил, что доверительные отношения с Индонезией принесли процветание двум государствам.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Сингапура высоко оценил отношения с Индонезией