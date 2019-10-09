Нур-Султан, , 10:09 — REGNUM Отношения между Россией и Казахстаном носят стратегический и союзнический характер, заявил 9 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с новым главой МИД республики Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане.

Лавров выразил уверенность, что опыт Тлеуберди поможет обеспечить преемственность внешней политики Казахстана в целом и в том, что касается двусторонних отношений, которые носят стратегический, союзнический характер.

«Наши сегодняшние переговоры позволят нам рассмотреть все направления взаимодействия во всех структурах, где Россия и Казахстан участвуют», — отметил глава МИД РФ.

Напомним, 18 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на должность министра иностранных дел республики Мухтара Тлеуберди. Ранее дипломат занимал должность первого заместителя главы МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел России Сергей Лавров находится с официальным визитом в Казахстане. Стороны планируют обсудить развитие отношений в двустороннем формате, а также в рамках международных организаций. Ожидается также, что дипломаты обсудят организацию двусторонних и односторонних мероприятий.

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