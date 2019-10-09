Лидер молдавской «Нашей Партии» Ренато Усатый, метящий в мэры русскоязычной северной столицы Молдавии — города Бельц, въехал в Россию через Белоруссию. Об этом сообщило молдавское издание vedomosti.md.

Москва, , 10:07 — REGNUM Издание описало непростой маршрут кандидата в мэры молдавского города: «6 октября в 22 часа Усатый на машине выехал из Молдавии в Румынию. Там, получив одобрение румынских кураторов, он вылетел из Бухареста в Вильнюс, столицу русофобской Литвы. Оттуда ночью 7 октября через Белоруссию, с которой у России нет всеобъемлющего пограничного контроля, Усатый заскочил аж на Красную площадь вечером 7 октября. Снял несколько фотографий и короткие видеоролики (от половины до полутора минут).

На них ясно видно, что на Красной площади Усатый всё время озирался, облизывал губы, в общем чувствовал себя крайне неуютно — боялся. И теми же «крысиными тропами» вернулся в Вильнюс. Оттуда в Кишинёв днём 8 октября».

Итогом 40 часов в пути, по оценке издания, стал трюк, призванный убедить бельчан в наличии у него «поддержки России, которой нет, но которую Усатый очень хочет обманом показать бельчанам».

«В конечном итоге Усатый обманул сам себя. Трусливо пробежавшая по Красной площади «крыса» не стала пророссийской. Мешают увесистый румынский хвост и криминальная вонь (как такого терпят в Бухаресте непонятно)», — сказано в публикации.

Отметим, что ранее власти России заявляли претензии к белорусским партнёрам по Союзному государству в связи с проникновением через их территорию в Россию грузинских воров и других лиц, въезд которым по российским законам запрещён.