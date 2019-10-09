Токио, , 09:59 — REGNUM Власти Японии приняли решение не публиковать видеозаписи, которые связаны со столкновением северокорейского рыболовного траулера с судном рыболовной инспекции Японии. Об этом 9 октября заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров страны Акихиро Нисимура на пресс-конференции в Токио.

«Мы не будем публиковать такие записи, поскольку это может оказать влияние на ведущееся следствие», — приводит ТАСС слова Нисимуры.

При этом заместитель генсека правительства Японии отметил, что в правящей в стране Либерально-демократической партии требуют обнародовать данные материалы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Японии заявило КНДР решительный протест в связи со столкновением рыболовного траулера Северной Кореи с судном рыболовной японской инспекции в исключительной экономической зоне Японии.

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