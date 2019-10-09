Сингапур, , 09:46 — REGNUM Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун высоко оценил отношения c Индонезией, сообщает Sindonews.

Выступая после двусторонней встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в Сингапуре, Ли Сянь Лун заявил, что доверительные отношения и отличное сотрудничество, которое было построено с Джоко Видодо за последние пять лет, принесли процветание двум странам.

«Двусторонние отношения находятся в хорошем состоянии в различных областях и нацелены на будущее», — говорится в заявлении премьер-министра Сингапура.

Между тем, президент Индонезии выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между странами.

«Давайте продолжим работать вместе для процветания обеих стран и нашего народа», — заявил Джоко Видодо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо совершил рабочий визит в Сингапур 8 октября.