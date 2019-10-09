Нур-Султан, , 09:44 — REGNUM Отношения с Россией являются одним из приоритетов внешней политики Казахстана. Об этом 9 октября заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана отметил, что Нур-Султан высоко ценит высокий уровень двусторонних отношений между Россией и Казахстаном.

Тлеуберди с удовлетворением отметил отсутствие между странами неразрешимых вопросов и закрытых тем. Он добавил, что стороны всегда находят решения с учетом интересов двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить Казахстан 8−9 октября.

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