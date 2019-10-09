Ташкент, , 09:43 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв подписал указа, согласно которому в республике утверждена Концепция развития системы высшего образования страны до 2030 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, в стране приветствуется развитие государственно-частного партнерства в сфере высшего образования на основе организации в регионах деятельности государственных и негосударственных высших образовательных учреждений.

Президент также поставил задачу — включить не менее 10 высших образовательных учреждений республики в первую 1 000 позиций перечня высших образовательных учреждений в рейтинге международно признанных организаций (Quacquarelli Symonds World University Rankings, Times Higher Education или Academic Ranking of World Universities), в том числе Национального университета Узбекистана и Самаркандского государственного университета — в первые 500 позиций данного перечня.

Мирзиёев также поручил внедрить передовые стандарты высшего образования, в частности, поэтапный переход от образования, учебные программы которого направлены на получение теоретических знаний, к системе образования, направленной на формирование практических навыков, исходя из международного опыта и другое.

Контроль за исполнением указа возложен на советника президента Узбекистана Абдужаббора Абдувахитова и заместителя премьер-министра республики Азиза Абдухакимова.