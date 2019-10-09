Киев, 9 октября 2019, 09:43 — REGNUM За пять месяцев новая власть Украине не сделала ничего для наказания своих предшественников, заявил кандидат политических наук Алексей Якубин 9 октября в эфире телеканала 112.ua.
По мнению эксперта, в данный момент одним из главных запросов украинского общества является запрос на справедливость. Однако новые власти не торопятся его удовлетворять:
Такое поведение новых властей Украины вызывает у общества вопросы.
Он напомнил, что тринадцать уголовных дел, возбуждённых на Украине против бывшего президента Петра Порошенко, а также громкое задержание экс-депутата Верховной рады Сергей Пашинского являются инициативой не власти, а юриста Андрея Портнова.
Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского на два месяца без права выхода под залог. Политика подозревают в нанесении огнестрельного ранения гражданину Украины Химикусу в конце 2016 года.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов рассказал, что власти Панамы приняли решение расследовать деятельность трёх оффшорных структур, связанных с Порошенко. По мнению юриста, офис генерального прокурора Украины должен выразить заинтересованность в данном деле и помочь Панаме в расследовании дела.
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