Киев, , 09:43 — REGNUM За пять месяцев новая власть Украине не сделала ничего для наказания своих предшественников, заявил кандидат политических наук Алексей Якубин 9 октября в эфире телеканала 112.ua.

По мнению эксперта, в данный момент одним из главных запросов украинского общества является запрос на справедливость. Однако новые власти не торопятся его удовлетворять:

«Новая власть пока не сделала реальных шагов по восстановлению справедливости — нет ни аудитов министерств, нет выводов по ситуации в «Укроборонпроме», хотя пятый месяц новый президент у власти», — рассказал он.

Такое поведение новых властей Украины вызывает у общества вопросы.

«А не происходит ли за кулисами договорённость определённая между представителями старой и новой власти по поводу того, что все топ-чиновники старой власти не будут нести никакой ответственности?», — подчеркнул Якубин.

Он напомнил, что тринадцать уголовных дел, возбуждённых на Украине против бывшего президента Петра Порошенко, а также громкое задержание экс-депутата Верховной рады Сергей Пашинского являются инициативой не власти, а юриста Андрея Портнова.

Напомним, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского на два месяца без права выхода под залог. Политика подозревают в нанесении огнестрельного ранения гражданину Украины Химикусу в конце 2016 года.

Читайте подробнее: Арест Пашинского уже связали с «капитуляцией» Украины перед Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов рассказал, что власти Панамы приняли решение расследовать деятельность трёх оффшорных структур, связанных с Порошенко. По мнению юриста, офис генерального прокурора Украины должен выразить заинтересованность в данном деле и помочь Панаме в расследовании дела.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Панамы взялись за офшоры, связанные с Порошенко — Портнов