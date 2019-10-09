Биробиджан, , 09:50 — REGNUM Депутаты городской думы Биробиджана на очередном заседании смогли определиться со своим председателем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Спикером городского парламента стал представитель «Единой России» Артём Куликов, за него отдали свои голоса 12 депутатов. Семь депутатов-коммунистов из-за отсутствия других кандидатур отказались участвовать в выборах и удалились с заседания думы.

Как сообщало ИА REGNUM, с первого заседания депутатам думы Биробиджана не удалось выбрать себе председателя.