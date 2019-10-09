Вашингтон, 9 октября 2019, 09:48 — REGNUM Введение визовых ограничений в отношении должностных лиц китайского правительства и Коммунистической партии, которые, как считается, несут ответственность или причастны к задержанию уйгуров, казахов или других групп мусульманского меньшинства в Синьцзяне, анонсировал госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в твиттере.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство торговли США внесло в черный список 28 китайских организаций, которые, по мнению американского минторга, нарушают права мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.