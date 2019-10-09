Вашингтон, , 09:48 — REGNUM Введение визовых ограничений в отношении должностных лиц китайского правительства и Коммунистической партии, которые, как считается, несут ответственность или причастны к задержанию уйгуров, казахов или других групп мусульманского меньшинства в Синьцзяне, анонсировал госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в твиттере.

Майк Помпео «Китай принудительно задержал более миллиона мусульман в ходе жестокой, систематической кампании по уничтожению религии и культуры в Синьцзяне. Китай должен прекратить свое драконовское наблюдение и репрессии, освободить всех произвольно задержанных и прекратить принуждение китайских мусульман за рубежом».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство торговли США внесло в черный список 28 китайских организаций, которые, по мнению американского минторга, нарушают права мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.