Брюссель, , 09:40 — REGNUM Укрепление партнерства между ЕС и Россией в рамках программы «Северное измерение» может поспособствовать расширению сотрудничества с Москвой «в текущем политическом контексте». Об этом говорится в тексте решения Еврокомиссии (ЕК) по выделению средств на финансирования данной программы.

Прокладка газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Активизация сотрудничества в рамках «Северного измерения» открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте», — приводит RT текст документа.

Также в нем отмечается, что эти возможности откроются как для укрепления контактов на уровне простых граждан, так и сотрудничества в ключевых для интересов ЕС областях, таких как здравоохранение, климат и окружающая среда.

Кроме этого, в ЕК признали необходимость начать диалог с Россией и Белоруссией по таким направлениям в сфере экологии, как применение правовых норм в отношении выбросов сажистого углерода, продвижение возобновляемых источников энергии, а также по другим аспектам повышения осведомлённости об изменении климата.

Отметим, проект «Северное измерение» является совместной политикой России, ЕС, Норвегии и Исландии, направленной на развитие сотрудничества между сторонами.