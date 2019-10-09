Махачкала, , 09:36 — REGNUM В Дагестане в связи с выходом на пенсию освобожден от должности первый замминистра здравоохранения Фейзулах Габибулаев. Распоряжение об этом подписал премьер-министр республики Артём Здунов.

«Освободить Габибулаева Фейзулаха Адиюлаховича от должности первого заместителя министра здравоохранения РД и уволить с государственной гражданской службы с 14 октября 2029 года», — сказано в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

Габибулаев имеет 27-летний медицинский трудовой стаж. Работал в разные годы главным врачом участковой больницы, заведующим бюро медицинской статистики, главврачом Центральной республиканской больницы, а также начальником лицензионного отдела минздрава Дагестана.

Другим распоряжением Артем Здунов уволил с должности также в связи с выходом на пенсию Махмата Антаева — заместителя начальника управления правительства Дагестана по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района.

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