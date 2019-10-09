Челябинск, , 09:27 — REGNUM В Челябинской области во время межведомственного совещания по проблемам подключения к теплоснабжению предложили ужесточить ответственность мэров за срыв начала отопительного сезона. По мнению прокурора области Виталия Лопина, в отношении проштрафившихся глав муниципалитетов надо инициировать вопрос об отставке, сообщает интернет-газета Znak.

Виталий Лопин напомнил, что у 42 коммунальных предприятий региона ещё до начала отопительного сезона были накоплены долги за топливно-энергетические ресурсы в общей сложности более двух миллиардов рублей.

«Это следствие бездействия со стороны глав муниципалитетов. Некоторые главы вспомнили о долгах только перед началом сезона. Одни принимают меры, а некоторые просто сидят в кресле. Главы демонстрируют свою отстраненность. Почему глава Красноармейского района приехал к поставщику с гарантийным письмом только 27 сентября? Тем более в пятницу во второй половине дня. В других регионах инициируются отставки таких глав, думаю, нам надо перенять такую практику», — цитирует интернет-газета заявление прокурора.

Напомним, что в конце сентября в одной из школ Красноармейского района приостанавливались занятия, из-за низкой температуры в помещениях. А отопление не было подключено из-за долгов.