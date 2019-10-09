Челябинск, 9 октября 2019, 09:27 — REGNUM В Челябинской области во время межведомственного совещания по проблемам подключения к теплоснабжению предложили ужесточить ответственность мэров за срыв начала отопительного сезона. По мнению прокурора области Виталия Лопина, в отношении проштрафившихся глав муниципалитетов надо инициировать вопрос об отставке, сообщает интернет-газета Znak.
Виталий Лопин напомнил, что у 42 коммунальных предприятий региона ещё до начала отопительного сезона были накоплены долги за топливно-энергетические ресурсы в общей сложности более двух миллиардов рублей.
Напомним, что в конце сентября в одной из школ Красноармейского района приостанавливались занятия, из-за низкой температуры в помещениях. А отопление не было подключено из-за долгов.