Вашингтон, , 09:36 — REGNUM Председатель сенатского комитета по разведке республиканец Ричард Барр и заместитель председателя Марк Уорнер (демократ) опубликовали новый доклад под названием «Использование Россией социальных сетей». Это второй том, выпущенный в рамках двухпартийного расследования комитета в отношении «попыток России» вмешаться в выборы в США в 2016 году. Об этом сообщается на сайте Ричарда Барра 10 октября.

В новом докладе рассматриваются «усилия России» по использованию социальных сетей для сеяния социальной розни и влияния на исход выборов 2016 года, возглавляемые, как указывается в сообщении, «поддерживаемым Кремлем» Агентством интернет-исследований (IRA). Анализ основывается на данных, предоставленных комитету компаниями социальных сетей, а также на материалах технической консультативной группы, в состав которой входят эксперты в области анализа социальных сетей, кампаний по дезинформации и технического анализа сложных наборов данных и изображений для выявления распространения дезинформации на платформах социальных сетей.

Основные выводы и рекомендации доклада (приводятся по тексту источника):

— Комитет установил, что IRA стремилось повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, нанося ущерб шансам Хиллари Клинтон на успех и поддерживая Дональда Трампа по «указанию Кремля». Комитет обнаружил, что активность IRA в социальных сетях была открытой и почти неизменно поддерживала тогдашнего кандидата Трампа в ущерб кампании госсекретаря Клинтон.

— Нацеливание Агентства интернет-исследований (IRA) на выборы в США в 2016 году было частью более широкой, сложной и продолжающейся кампании информационной войны, призванной посеять раздор в американской политике и обществе. В то время как IRA использовало контент, связанный с выборами, большинство ее операций были сосредоточены на обострении существующей напряженности по социально противоречивым вопросам, включая расовые и иммиграционные вопросы.

— Через Facebook, Instagram и Twitter IRA сосредоточило большую часть своих усилий на разжигании разногласий вокруг горячих вопросов с расовым подтекстом. Например, оперативники IRA, нацеленные на афроамериканцев, убеждали людей подписывать петиции, делиться личной информацией и вести курсы самообороны. Выдавая себя за американских политических активистов, оперативники обратились за помощью к кампании Трампа для закупки агитационных материалов и организации и продвижения митингов.

— Комитет обнаружил, что активность IRA увеличилась, а не уменьшилась после выборов 2016 года.

— Комитет рекомендует компаниям, работающим в социальных сетях, содействовать более широкому обмену информацией между государственным и частным секторами. Комитет рекомендует Конгрессу рассмотреть пути содействия продуктивной координации и сотрудничеству между компаниями социальных сетей и соответствующими государственными учреждениями. Комитет также рекомендует Конгрессу рассмотреть законодательство, гарантирующее американцам знание источника политической онлайн-рекламы, аналогичное существующим требованиям для телевидения, радио и спутниковой рекламы. Комитет рекомендует исполнительной власти публично усилить опасность попыток иностранного вмешательства в выборы 2020 года. Комитет рекомендует кандидатам, кампаниям и другим общественным деятелям тщательно изучить источники, прежде чем делиться или продвигать новый контент в своей социальной сети.