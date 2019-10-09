Оренбург, , 09:24 — REGNUM В Оренбурге на рассмотрение горсовета вынесен вопрос об изменении структуры администрации. Муниципальные правовые акты города должны быть приведены в соответствие не позднее 31 декабря 2019 года, говорится в проекте решения горсовета.

В пояснительной записке указано, что документ разработан с целью оптимизации структуры администрации и повышения эффективности исполнения полномочий, предусмотренных действующим законодательством.

Согласно вносимым коррективам, число заместителей главы города увеличится с шести до семи. Но, согласно финансово-экономическому обоснованию, выделения дополнительных средств из бюджета города это не повлечет.

Планируется, что в мэрии появится новое должностное лицо — заместитель главы Оренбурга по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.