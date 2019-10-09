Пекин, , 09:18 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в неформальной встрече с премьер-министром Индии Нерендрой Моди, сообщает 9 октября агентство Синьхуа.

Вторая неформальная встреча с участием Си Цзипньпина, Нерендры Моди и президентом Непала Бидхьей Деви Бхандари по приглашению последней состоится с 11 по 13 октября, когда оба политических лидера приедут с государственным визитом в Непал, сообщила пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин. Подробности визита не сообщаются.

Напомним, что неформальная встреча председателя Си и премьер-министра Моди состоялась в начале мая 2018 года. Она, как отмечает китайская сторона, открыла новую главу двусторонних отношений.

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