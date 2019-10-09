Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Россия ведет информационную войну против США, которая не началась и не закончилась с выборами 2016 года, убежден Ричард Барр, глава комитета по разведке Сената США. Об этом Барр сообщил через свою страницу в твиттере.

По мнению политика, цель России в информвойне против его страны — посеять социальную рознь и подорвать доверие к правительству.

Ричард Барр «Наводняя социальные сети ложными сообщениями, теориями заговора и троллями, а также эксплуатируя существующие разногласия, Россия пытается породить недоверие к нашим демократическим институтам и нашим соотечественникам».

Хуже того: Барр уверяет, что и другие противники США следуют этому примеру. Он настаивает, что «любое решение должно уравновешивать интересы национальной безопасности Америки с конституционно защищенным правом на свободу слова». Соцсети, федеральные агентства, правоохранительные органы и Конгресс должны работать вместе, чтобы решить эти проблемы. Барр выражает надежду, что, продолжая освещать этот вопрос, ответственные лица в США будут поощрять больше американцев использовать социальные сети ответственно, как это делали бы «проницательные и информированные потребители».