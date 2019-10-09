Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре призвал премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди удовлетворить жалобы протестующих. Текст беседы был опубликован на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов 9 октября.

«Госсекретарь Помпео осудил недавнее насилие в Ираке и отметил, что те, кто нарушает права человека, должны быть привлечены к ответственности», — говорится в размещенном тексте.

Сообщается также, что глава дипломатического ведомства отметил важность публичных демонстраций, как основополагающего элемента демократии в стране.

В заключении госсекретарь призвал главу правительства Ирака «принять незамедлительные меры для удовлетворения жалоб протестующих путем проведения реформ и борьбы с коррупцией».

Как передавало ИА REGNUM, 7 октября Махди обвинил военнослужащих иракской армии в «чрезмерном применении силы», которую те накануне применили против демонстрантов. Он заявил, что в их отношении начаты проверки.

Напомним, массовые беспорядки в Багдаде начались 5 октября. Протестующие требовали повышение уровня жизни населения и снижения уровня коррупции в стране. СМИ сообщали о 104 погибших при разгоне демонстраций.