Нур-Султан, , 09:12 — REGNUM Депутаты Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана досрочно прекратили полномочия члена ЦИК республики Зауреш Баймолдиной, сообщает 9 октября агентство «Казинформ».

Отмечается, что это решение было принято по просьбе самой Баймолдиной. Членом ЦИК она избрана в 2017 году. Ранее также занимала должность заместителя министра юстиции республики.

Зауреш Баймолдина родилась 15 января 1956 года в совхозе Кайнарский в Акмолинской области КазССР. С 2006 года госслужащая работала на различных должностях в администрации президента республики.