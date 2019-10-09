Нур-Султан, , 09:01 — REGNUM Казахстан стал глобальным лидером в вопросах репатриации своих граждан из Сирии. Об этом 9 октября заявил посол по особым поручениям по вопросам борьбы против терроризма Госдепартамента США Натан Сэйлс, сообщает агентство «Казинформ».

Дипломат отметил, что посетил один из реабилитационных центров в Караганде, в котором работают религиозные авторитеты, специалисты по детской психологии, а также представители министерства образования и науки республики.

Сэйлс добавил, что США готовы помочь Казахстану всеми средствами для повышения эффективности этой деятельности. Вашингтон внимательно наблюдал за операцией «Жусан», отметил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября в Нур-Султане прошел круглый стол ОБСЕ по Афганистану. Во время мероприятия министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что в республике планируется вернуть из Ирака 14 детей.

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